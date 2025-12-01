Il Foligno ci prova ma scivola a Prato Non basta la rete firmata da Tomassini

Prato 3 Foligno 1 PRATO 4-3-3: Furghieri; Berizzi, Polvani, Boccardi, D’Orsi; Cesari (20’ st Limberti), Lattarulo, Rinaldini (28’ st Andreoli); Verde (39’ st Mencagli), Cela (48’ st Zanon), Rossetti (25’ st Gioè). A disp.: Fantoni, Iacoponi, Corsa, Drapelli. All.: Venturi. FOLIGNO 4-3-3: Rossi; Cichy (25’ st Qendro), Sbraga, Della Spoletina, Falasca; Settimi (29’ st Sylla), Ceccuzzi, Pellegrini; Khribech (42’ st D’Urso), Tomassini, Pupo Posada (39’ st Grea). A disp.: Mazzoni, Bocci, Marchetti, Bevilacqua, Mancini. All.: Manni. Arbitro: Copelli di Mantova. Reti: 16’ pt Verde, 30’ pt Tomassini, 45’ pt Rossetti, 45’ st Cela. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

