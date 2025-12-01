Il fioretto di Giorgia Meloni | niente alcol fino a Natale

«Non se ne parla, ho fatto il fioretto. Brindiamo a Natale .». Così ha risposto Giorgia Meloni a Padova in occasione delle elezioni regionali, dopo la vittoria di Alberto Stefani. Il suo aperitivo preferito, fa sapere oggi Il Messaggero, è proprio lo spritz. Non c’è ospite al quale, tra le mura della casa al Torrino, non lo abbia servito tra una mano di burraco o un dossier da affrontare e sviscerare per bene. Ma per questioni religiose ora la premier si asterrà dall’alcol. Almeno fino a natale. La rinuncia di Meloni. Il quotidiano fa sapere che per la presidente del Consiglio la rinuncia vale anche in Quaresima e nel mese mariano. 🔗 Leggi su Open.online