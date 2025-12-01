Il filtro anti-spoofing funziona ma aumentano le chiamate di telemarketing dall’estero

La seconda misura del filtro anti-spoofing targato AGCOM sta funzionando ma ora siamo sommersi dalle chiamate provenienti dall'estero. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Il filtro anti-spoofing funziona ma aumentano le chiamate di telemarketing dall’estero

Altre letture consigliate

Il filtro anti-spoofing dell'Agcom ha fatto aumentare le chiamate dall'estero - facebook.com Vai su Facebook

Chiamate moleste, i primi dati del nuovo filtro anti-spoofing Vai su X

Telemarketing, ora ci chiamano tanti numeri esteri: l’effetto del filtro - spoofing, i call center hanno smesso di nascondere i prefissi esteri: in aumento le chiamate dall’estero ... Secondo quifinanza.it

Ecco come funziona il nuovo filtro anti-spoofing. Ma il Codacons avverte: "Alcune telefonate continueranno ad arrivare" - Da domani, mercoledì 19 novembre 2025, entra in vigore in Italia la nuova stretta sulle “telefonate moleste”, quelle chiamate a scopo commerciale che tutti noi riceviamo quotidianamente sui nostri sma ... Segnala tpi.it

Da domani stop al telemarketing molesto da finti numeri italiani: come funziona il nuovo blocco anti-spoofing - Il 19 settembra 2025 diventa operativa la seconda misura prevista dal nuovo regolamento dell'Agcom: il nuovo blocco riguarda le chiamate dall'estero che ... Da fanpage.it

Telemarketing selvaggio e pioggia di chiamate da numeri esteri, perché è "colpa" del filtro anti-spoofing - Pioggia di chiamate provenienti da numeri esteri agli utenti italiani: il telemarketing selvaggio non si arresta nonostante il filtro anti- Segnala virgilio.it

Telemarketing molesto, dal 19 novembre scatta il nuovo filtro AgCom contro i finti numeri italiani - spoofing contrasterà le telefonate provenienti dall’estero che simulano numeri mobili italiani ... quifinanza.it scrive

Filtro anti-spoofing Agcom: oltre 7 milioni di chiamate bloccate al giorno nella prima settimana - La lotta contro lo spoofing telefonico — la pratica con cui truffatori e call center mascherano il proprio numero fingendosi italiani — inizia a dare risult ... Secondo tecnoandroid.it