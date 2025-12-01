Il dramma di Judi Dench | Non ci vedo più ormai non riesco a riconoscere nessuno

Londra 1 dicembre 2025 – A 90 anni quasi compiuti Judi Dench ha deciso di dare praticamente l’addio alle scene. Una scelta dettata dall'aggravarsi dei suoi problemi legati alla maculopatia, una condizione degenerativa (spesso legata all’età) che colpisce la visione centrale. In un'intervista a Itv News, seduta accanto al collega e amico Ian McKellen, la formidabile M di James Bond (ben otto i film in cui ha recitato) ha confessato: "Non mi vedrete davanti a una macchina da presa perché non ci vedo più ". E quando McKellen ha scherzato, dicendo che gli altri la vedono benissimo, l'attrice britannica ha sorriso tristemente amaramente: "Sì, e io vedo la tua sagoma, e ti conosco così bene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il dramma di Judi Dench: “Non ci vedo più, ormai non riesco a riconoscere nessuno”

