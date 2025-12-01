Il Dl Sicurezza è salvo figuraccia di Magi La Consulta giudica inammissibile il suo ricorso contro il governo

Secoloditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Figuraccia. Il leader di +Europa Riccardo Magi dovrà farsene una ragione. Il ricorso in Corte costituzionale da lui presentato contro l’Esecutivo è “inammissibile”. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, “deve essere escluso che il singolo parlamentare sia legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nel confronti del Governo”; quando agisce “a tutela di prerogative attribuite dalla Costituzione all’intera Camera a cui appartiene (ordinanza n. 17 del 2019)”. Pertanto è salvo il decreto- sicurezza di cui Magi aveva chiesto l’annullamento dal momento che i titolati a sollevare il conflitto contro il dl del Governo erano la Camera eo il Senato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

il dl sicurezza 232 salvo figuraccia di magi la consulta giudica inammissibile il suo ricorso contro il governo

© Secoloditalia.it - Il Dl Sicurezza è salvo, figuraccia di Magi. La Consulta giudica inammissibile il suo ricorso contro il governo

