Il Dl Sicurezza è salvo figuraccia di Magi La Consulta giudica inammissibile il suo ricorso contro il governo

Figuraccia. Il leader di +Europa Riccardo Magi dovrà farsene una ragione. Il ricorso in Corte costituzionale da lui presentato contro l’Esecutivo è “inammissibile”. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, “deve essere escluso che il singolo parlamentare sia legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nel confronti del Governo”; quando agisce “a tutela di prerogative attribuite dalla Costituzione all’intera Camera a cui appartiene (ordinanza n. 17 del 2019)”. Pertanto è salvo il decreto- sicurezza di cui Magi aveva chiesto l’annullamento dal momento che i titolati a sollevare il conflitto contro il dl del Governo erano la Camera eo il Senato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Dl Sicurezza è salvo, figuraccia di Magi. La Consulta giudica inammissibile il suo ricorso contro il governo

