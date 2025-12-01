Il direttore Carlo Bergamasco | Il Teatro un luogo magico Prendiamo i giovani nella rete

Carlo Bergamasco, direttore generale del Comunale ’Abbado’, questa intervista rientra nello speciale dei 140 anni dalla nascita del Resto del Carlino. Mi piacerebbe partire con una riflessione sul rapporto tra la forma teatrale e la carta stampata: due espressioni rare della tradizione. Ormai le istituzioni culturali puntano maggiormente sull’autopromozione attraverso i canali social. Il teatro ha ancora bisogno dei giornali? "Il Teatro ha bisogno di comunicazione. Non nascondo che la carta stampata, oggi, stia segnando il passo, ma questo non è un fenomeno circoscritto alla comunicazione di eventi culturali come quelli del nostro Teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

