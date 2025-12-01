Il delitto in una lettera Aveva comprato la pistola poco prima di uccidere Stefania
Cinque pagine scritte al computer e stampate. Le hanno trovate e sequestrate i carabinieri nella villetta a schiera di via Sardegna, a Po’ Bandino di Città della Pieve, dove Stefania Terrosi è stata uccisa dal compagno, Antonio Iacobellis, che poi si è tolto la vita. Cinque pagine per ricostruire una quindicina di anni di relazione, gli attriti che si erano creati, i dissapori, ma anche i sospetti dell’uomo su ipotetici tradimenti che si sarebbero alternati alla sua intenzione di lasciare quella casa e quella relazione che ormai stava finendo e di cui, probabilmente, non accettava l’epilogo. Un lungo testo in cui, secondo quanto si apprende, gli inquirenti troverebbero le ragioni del gesto messo in atto dal sottufficiale dell’Aeronautica militare, in quiescenza da circa due anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
