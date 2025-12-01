Il Ddl Semplificazioni ridisegna la sanità italiana

N on più solo banconi di medicinali e ricette da consegnare: le farmacie diventano luoghi sicuri dove fare vaccini, test diagnostici e anche scegliere il medico di base. È uno degli effetti del Ddl Semplificazioni, appena approvato dal Parlamento e diventato legge, che intende ridisegnare il rapporto dei cittadini con il sistema sanitario. L’obiettivo? Ridurre la burocrazia e rendere più semplice la vita quotidiana di milioni pazienti, cronici soprattutto, e delle famiglie. Sanità in Italia, attese record nei Pronto soccorso: i dati delle Asl X Farmacie, nuova sanità di prossimità. Il cambiamento si percepirà soprattutto nella vita quotidiana: infatti, entrare in farmacia non vorrà più soltanto dire ritirare una scatola di compresse. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il Ddl Semplificazioni ridisegna la sanità italiana

