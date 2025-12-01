Il crollo di Baikonur ferma i lanci russi verso la Stazione Spaziale Internazionale | Mosca senza un sito attivo
Il crollo di una struttura del sito di Baikonur ha bloccato l’unico pad russo per i lanci verso la ISS. Ripristino complesso, prime stime da mesi ad anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dal decollo al crollo, gravi danni al Cosmodromo di Baikonur: in crisi il cuore dei lanci russi - facebook.com Vai su Facebook
Diverse fonti segnalano un crollo strutturale della piattaforma di lancio del sito russo 31 del cosmodromodo di Baikonur. Come diceva la Zakharova, con i soldi che spendono per la guerra, crollerà la Russia intera. Vai su X
Russia: crolla la cabina Soyuz a Baikonur, voli verso la Iss bloccati fino al 2026 - Crolla la cabina di manutenzione al cosmodromo di Baikonur dopo il lancio della Soyuz MS- Secondo it.euronews.com