Il Convitto compie 194 anni | la scuolla che forma generazioni

Il Convitto Nazionale oggi compie 194 anni dalla fondazione. L a nostra Istituzione non è una scuola qualsiasi, è la Scuola della Città: chi è che non è passato davanti al giardino e non ha ammirato la bellezza dell'edificio? Chi è che non ha alzato gli occhi verso la meridiana storica nei caldi giorni d'estate? Il Convitto Nazionale sorse come Collegio Reale di Avellino, allora nella Provincia del Principato Ultra, in seguito alla legge firmata da Giuseppe Bonaparte ed entrata in vigore nel 1818, secondo la quale in ogni provincia del Regno di Napoli doveva sorgere un Collegio Reale.

