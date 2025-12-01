Il consigliere Antropoli scrive a Villani e ai colleghi per chiedere un’onorificenza per il poliziotto Francesco Zarrillo

Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere comunale Massimo Antropoli ha scritto al primo cittadino Adolfo Villani, al Presidente del Consiglio Comunale Carmela Del Basso e ai colleghi consiglieri per chiedere un’onorificenza per Francesco Zarrillo, il giovanissimo poliziotto che si è reso autore di un atto di coraggio il 24 ottobre scorso. L’esponente di Forza Italia ha dunque indirizzato al sindaco la sua missiva “ per segnalare la splendida azione di cui si è reso protagonista Francesco Zarrillo, poliziotto eroe di 22 anni (fuori servizio) che lo scorso 24 ottobre, a Capua, ha messo a rischio la propria vita per salvare un uomo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

