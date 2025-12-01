Il comune di Belpasso lancia l' Isola ecologica mobile per aumentare la differenziata e ridurre gli abbandoni
Agevolare il conferimento dei rifiuti anche per chi risiede lontano dal centro urbano, incrementare le percentuali di differenziata e contrastare l’abbandono di micro-rifiuti. Con questi obiettivi l'Amministrazione comunale lancia il nuovo servizio dell’Isola ecologica mobile, un punto di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
Comune Di Belpasso. . - facebook.com Vai su Facebook
L'isola dei famosi, si apre il televoto e il comune di Iseo lancia l'appello ai suoi cittadini: «Sosteniamo Cristina Plevani fino alla vittoria» - All’Isola dei Famosi scende in campo anche il comune di Iseo che sui social invita i propri cittadini a sostenere Cristina Plevani. Riporta brescia.corriere.it
Finale Isola dei Famosi 2025, Cristina Plevani vincitrice? Il Comune di Iseo lancia l’appello ai suoi cittadini - Iseo (Brescia), 1 luglio 2025 – Il conto alla rovescia è partito: domani, mercoledì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2025. Riporta ilgiorno.it