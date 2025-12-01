Il Como sbarca nel gaming e chiama la stella Anders Vejrgang
Il lago incontra i videogiochi e lo fa con un progetto ambizioso, che punta a trasformare il Como 1907 in qualcosa di più di una squadra di calcio: un brand culturale capace di parlare alle nuove generazioni. Il club lariano ha annunciato la nascita del Como Gaming Club, un nuovo spazio dedicato al mondo del gaming e della digital culture, che manterrà – promettono dalla società – lo stesso ritmo lento e l’estetica raffinata già diventati parte dell’identità del Como. Non è un semplice salto negli eSports, è il tassello di una strategia più ampia per rendere il club un ecosistema moderno e inclusivo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Critiche prima, ovazione poi: Corona sbarca sul lago di Como e il pubblico lo accoglie in massa - facebook.com Vai su Facebook
Como, la 'bomba' di mercato: arriva Vejrgang, il nuovo Maradona (dei videogame) Vai su X
Como sbarca nei videogame con la ‘bomba’ di mercato: arriva Vejrgang, il nuovo Maradona - Il club lariano, protagonista di una stagione sin qui eccellente in Serie A, sbarca nel mondo dei videogame con il Como Gaming Club e si presenta con un acquisto supe ... Come scrive msn.com