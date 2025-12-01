Il coltello il figlio che scopre la tragedia lo choc del quartiere | coniugi morti a Firenze le indagini

Firenze, 1 dicembre 2025 – Erano senza vita vicino all’ingresso. Entrambi feriti a morte con un coltello da cucina. Una scena tragica. E’ stato il figlio a scoprire che i genitori erano morti. Tragedia a Firenze per il caso di Franco Giorgi, 74 anni, ex antiquario e Gianna Di Nardo, 68 anni. Trovati entrambi senza vita nel loro appartamento di via Giampaolo Orsini, zona della sponda sud dell’Arno, non lontana dal centro storico. Una vicenda che lascia tutti sotto choc: sconvolti la famiglia e le tante persone che conoscevano la coppia. Ma cosa è accaduto nell’abitazione? Le indagini puntano alla pista dell’omicidio suicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

