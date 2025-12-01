Il coltello il figlio che scopre la tragedia lo choc del quartiere | coniugi morti a Firenze le indagini
Firenze, 1 dicembre 2025 – Erano senza vita vicino all’ingresso. Entrambi feriti a morte con un coltello da cucina. Una scena tragica. E’ stato il figlio a scoprire che i genitori erano morti. Tragedia a Firenze per il caso di Franco Giorgi, 74 anni, ex antiquario e Gianna Di Nardo, 68 anni. Trovati entrambi senza vita nel loro appartamento di via Giampaolo Orsini, zona della sponda sud dell’Arno, non lontana dal centro storico. Una vicenda che lascia tutti sotto choc: sconvolti la famiglia e le tante persone che conoscevano la coppia. Ma cosa è accaduto nell’abitazione? Le indagini puntano alla pista dell’omicidio suicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«Io sono una brava mamma». Sono le parole che si sentono pronunciare in un audio a Olena Stasiuk, la donna di 55 anni che è stata fermata per aver sgozzato e ucciso il figlio di nove anni, Giovanni, con un coltello da cucina, la sera del 12 novembre. - facebook.com Vai su Facebook
Muggia, donna di 55 anni uccide il figlio di 9 anni con un coltello e tenta il suicidio. Indagano Polizia e Carabinieri. #Friuli #Trieste #Cronaca #Inevidenza Vai su X
Il coltello, il figlio che scopre la tragedia, lo choc del quartiere: coniugi morti a Firenze, le indagini - E' stato il figlio della coppia, Tommaso, 35enne, intorno all’ora di pranzo, a fare la tragica scoperta. lanazione.it scrive
Uomo ucciso a coltellate in casa, il figlio si costituisce - Il figlio, 41 anni, sarebbe in cura presso un centro di igiene mentale ... Come scrive rainews.it