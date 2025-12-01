Il cervello complice | a Roma va in scena il dialogo esilarante e profondo con le nostre voci interiori
All’Auditorium Municipale Pasquale De Angelis di Roma arriva Il cervello complice, uno spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Gandini da un’idea di Silvia Mazzotta, liberamente ispirato agli studi della neuroanatomia moderna. L’appuntamento è per lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 18:30 (Via Renato Cesarini 2, VIII Municipio) con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Lo spettacolo rientra nel progetto “Città Visibile”, a cura di Marte 2010, promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, all’interno delle iniziative per il Giubileo 2025. Un contesto che sottolinea la vocazione dell’opera: unire divulgazione, introspezione e teatro civile, parlando a tutti di benessere interiore, consapevolezza e cambiamento. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Greta Thunberg al corteo proPal a Roma: "Governo italiano fascista, complice del genocidio" https://gazzettadelsud.it/?p=2136087 - facebook.com Vai su Facebook
Roma, torna "Il Cervello Complice": al Teatro Tor Bella Monaca l'arte si unisce alla scienza - Un gradito ritorno dopo il successo registrato al Teatro Marconi: lo spettacolo “Il cervello complice” approda al Teatro Tor Bella Monaca e sarà in scena da giovedì 15 fino a sabato 17 maggio. Scrive ilmessaggero.it
Il cervello complice - Dopo il successo riscosso al Teatro Marconi, torna a grande richiesta "Il cervello complice", uno spettacolo che unisce teatro e divulgazione scientifica, regalando al pubblico un’esperienza intensa e ... Secondo romatoday.it