All’Auditorium Municipale Pasquale De Angelis di Roma arriva Il cervello complice, uno spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Gandini da un’idea di Silvia Mazzotta, liberamente ispirato agli studi della neuroanatomia moderna. L’appuntamento è per lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 18:30 (Via Renato Cesarini 2, VIII Municipio) con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Lo spettacolo rientra nel progetto “Città Visibile”, a cura di Marte 2010, promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, all’interno delle iniziative per il Giubileo 2025. Un contesto che sottolinea la vocazione dell’opera: unire divulgazione, introspezione e teatro civile, parlando a tutti di benessere interiore, consapevolezza e cambiamento. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Il cervello complice”: a Roma va in scena il dialogo (esilarante e profondo) con le nostre voci interiori