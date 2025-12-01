Il Caso Yara multa da 40mila euro alla serie tv | Usate intercettazioni dei genitori mai a processo
Per il Garante della Privacy, la diffusione degli audio, 46 in tutto, non sarebbe giustificata dal diritto di cronaca e costituirebbe un’intrusione illegittima nella vita privata della famiglia Gambirasio. L’autorità ha stabilito che vanno rimossi e non potranno più essere diffusi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
