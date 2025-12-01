Il caso Albanese smaschera il Pd | paladini di Gaza a Roma prudenti burocrati a Bologna
La vicenda della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, a Bologna, sta diventando molto più di una disputa amministrativa: è una radiografia, impietosa e demoralizzante, delle contraddizioni che paralizzano il Partito Democratico. Un partito che a livello nazionale non perde occasione per sbandierare il proprio sostegno “senza se e senza ma” alla causa palestinese, ma che quando c’è da assumersi responsabilità politiche concrete, sul territorio, si ritrae come se avesse visto un fantasma. La nomina dell’inviata speciale dell’ONU: un entusiasmo improvviso e travolgente, ma ritrattato senza troppi ripensamenti. 🔗 Leggi su Panorama.it
