La vicenda della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, a Bologna, sta diventando molto più di una disputa amministrativa: è una radiografia, impietosa e demoralizzante, delle contraddizioni che paralizzano il Partito Democratico. Un partito che a livello nazionale non perde occasione per sbandierare il proprio sostegno “senza se e senza ma” alla causa palestinese, ma che quando c’è da assumersi responsabilità politiche concrete, sul territorio, si ritrae come se avesse visto un fantasma. La nomina dell’inviata speciale dell’ONU: un entusiasmo improvviso e travolgente, ma ritrattato senza troppi ripensamenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il caso Albanese smaschera il Pd: paladini di Gaza a Roma, prudenti burocrati a Bologna