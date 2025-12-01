Il casertano Giuseppe Bernardo è il miglior giovane pizzaiolo della Campania
E’ casertano il miglior Giovane Pizzaiolo 2025. Si tratta di Giuseppe Bernardo, 27enne e nella squadra di Sunrise Pizzeria. Ad annunciare la vittoria il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro. Il giovane pizzaiolo si è confrontato con altri 10 pizzaioli under30 alla Mostra d’Oltremare e si. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sabato 8 novembre alle 21.00 e domenica 9 novembre alle 18.30, al Teatro Nuovo di Salerno, va in scena una commedia irresistibile e "fantastica", intitolata "Super". Il cast è composto da Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico, - facebook.com Vai su Facebook
Il casertano Giuseppe Bernardo è il miglior giovane pizzaiolo della Campania - Si tratta di Giuseppe Bernardo, 27enne e nella squadra di Sunrise Pizzeria. Scrive casertanews.it