Il casertano Giuseppe Bernardo è il miglior giovane pizzaiolo della Campania

E’ casertano il miglior Giovane Pizzaiolo 2025. Si tratta di Giuseppe Bernardo, 27enne e nella squadra di Sunrise Pizzeria. Ad annunciare la vittoria il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro. Il giovane pizzaiolo si è confrontato con altri 10 pizzaioli under30 alla Mostra d’Oltremare e si. 🔗 Leggi su Casertanews.it

