Il Cardinal Martini mi ha ricevuto e ho fatto per la prima volta coming out con lui La cosa bellissima è stato il suo silenzio | così Alfonso Signorini
Alfonso Signorini, ospite da Fabio Fazio a “ Che Tempo che Fa ” ieri domenica 30 novembre, ha confessato un momento personale e religioso molto intimo che lo lega al Cardinal Martini. “Quando insegnavo dai gesuiti e sentivo sulle spalle la tradizione di quelle istituzioni culturali, ideologiche, e il Cardinal Martini veniva una volta al mese nel nostro istituto a Milano per tenere ai docenti la ‘lectio magistralis'”, ha raccontato. E ancora: “ Io ho fatto coming out molto tardi, a 30 anni, quando mi sono innamorato ho trovato questo coraggio, e quando insegnavo vivevo tutto con molto contrasto interiore, perché non mi sentivo trasparente nei confronti dei miei allievi, dei miei colleghi, e anche di me stesso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
