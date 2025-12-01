Il capitano Charlie Foiera | La mia Carife nell’Olimpo E sul Carlino avevo una rubrica

Cinque anni da protagonista, bandiera, uomo squadra. Fuori e dentro il campo. Passando da momenti brutti, quel primo anno in cui si rischò la retrocessione in B, a bellissimi, come quel suo ultimo anno da capitano, con la promozione in serie A dell’aprile 2008, la notte di Fabriano, che lo renderà per sempre memorabile per tutti i tifosi di basket ferraresi. Francesco Foiera, per tutti Charlie, romagnolo doc, oggi è un cinquantenne felice, che ha lasciato il basket da pochi mesi e che gestisce una palestra assieme alla figlia Sofia, a pochi chilometri da Cesena. Nel tempo libero ovviamente, i cavalli sono una passione intatta rispetto agli anni in cui giocava a Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il capitano Charlie Foiera: "La mia Carife nell’Olimpo. E sul Carlino avevo una rubrica"

