Il cantante ha scoperto la malattia cinque anni fa Oggi sta meglio

I l periodo più difficile della sua vita, Cesare Cremonini se l’è lasciato alle spalle. Era il 2020 quando al Corriere della Sera raccontava dei suoi demoni nel libro Let them talk e di quel «mostro verde» che sentiva premergli contro il petto, una sorta di allucinazione, che si sarebbe rivelato essere schizofrenia. Cesare Cremonini sul libro dell’ex Martina Maggiore: «La mia vita privata pubblica senza considerarmi» X Leggi anche › Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, ritorno di fiamma? «Hanno ricominciato a sentirsi» Cesare Cremonini e la schizofrenia. «C’è ancora» ha detto a distanza di cinque anni il cantante bolognese sempre al Corriere, ma in modo diverso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il cantante ha scoperto la malattia cinque anni fa. Oggi sta meglio

Argomenti simili trattati di recente

Nel 2015 ha scoperto di avere il morbo di Crohn: “Compromise tutto, dal mio stile di vita alla carriera come cantante”. Intervista a Cristian Imparato, primo vincitore di Io Canto: “Dopo il programma non mi aspettavo tutta quella attenzione, l’ho vissuta male - facebook.com Vai su Facebook

Linfoma di Hodgkin, malattia di Big Mama/ “L’ho scoperto dopo un anno di sintomi strani” - Linfoma di Hodgkin, malattia di Big Mama: la cantante ha avuto durante il periodo del Covid un tumore grave che colpisce i linfonodi ... Si legge su ilsussidiario.net

Che malattia ha Big Mama: la terribile scoperta e come sta oggi - Scopri che malattia ha avuto Big Mama, la terribile scoperta, il percorso di cure, la rinascita e come sta oggi ... Segnala tag24.it

Malattia Cristiano Malgioglio: “Ho scoperto un tumore mettendomi la crema”/ Cos’è successo e come sta oggi - Malattia Cristiano Malgioglio la scoperta choc di un tumore maligno arrivato mentre stava per partire per il Brasile. Lo riporta ilsussidiario.net