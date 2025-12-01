Il Calcio Napoli vince all’Olimpico e vola in testa alla classifica

AllOlimpico il Calcio Napoli domina all’Olimpico contro la Roma e vince 1-0 con gol di Neres su contropiede. La Roma viene frenata dagli azzurri con la quarta sconfitta in campionato con un Gol di David Neres. Contropiede fulmineo del Napoli. Neres va da Hojlund e si lancia nello spazio. Palla di ritorno perfetta con Neres . 🔗 Leggi su 2anews.it

