Il boom di vendite di armi nel 2024 trainato dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente

Nel 2024 le vendite dei 100 maggiori produttori di armi al mondo sono aumentato del 5,9%. Raggiungendo un fatturato di circa 589 miliardi di euro. Lo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) ha pubblicato il suo rapporto nel quale si spiega che le tensioni geopolitiche globali e regionali e l’aumento della spesa militare hanno contribuito a registrare vendite record. Con incrementi particolarmente significativi negli Stati Uniti e in Europa. L’impennata di vendite. L’impennata di vendite e ordini ha spinto molte aziende a espandere la produzione e gli stabilimenti e ad aprire nuove filiali. 🔗 Leggi su Open.online