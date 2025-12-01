Il bilancio delle alluvioni e delle frane in Asia sale a più di mille morti

Il 1 dicembre il bilancio delle alluvioni e delle frane che hanno colpito quattro paesi asiatici – Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e Malaysia – è salito a più di mille morti e centinaia di dispersi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

