Il bilancio delle alluvioni e delle frane in Asia sale a più di mille morti

Il 1 dicembre il bilancio delle alluvioni e delle frane che hanno colpito quattro paesi asiatici – Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e Malaysia – è salito a più di mille morti e centinaia di dispersi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il bilancio delle alluvioni e delle frane in Asia sale a più di mille morti

