il big match senza reti i ponsacchini frenano

ATLETICO MAREMMA 0 MOBILIERI PONSACCO 0 ATLETICO MAREMMA: Iacoboaea, Presicci, Rosi, serperi, Ferraro, Gentili, Scozzafava, Amorfini, Corrado, Vettori A., Harea. A disp.: Fanciulli,Barontini,Ciccioni,Dell’aversana,Guadagnoli,Russo, Sabatini V.,Sabatini N., Vettori G..All.: Lorenzini. MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Pisani, Papini, Marinari, Gemignani, Mancini, Rigirozzo, Niccolai, Taraj, Ficarra, Sciapi. A disp.: Colucci, Giusti Stefanini, Aliotta, Puccini, Bicchierini, Bracci, Marrocco. All.:Polzella. Arbitro: Sansossio Varnagallo di Pontedera (Cerofolini - Gremoli ). La dodicesima giornata di campionato manda in onda il big match fra l’Atletico Maremma seconda ed i Mobilieri Ponsacco capoclassifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

