Chi non ricorda l’iconica scena di Legally Blonde (La Rivincita delle Bionde), dove Elle Woods smaschera Chutney proprio grazie alla permanente per capelli? Il trend anni ’80 e ’90 ora è di nuovo di moda, dopo anni di capelli liscio spaghetto e pieghe con Dyson. I prodotti, ora, sono decisamente meno aggressivi, trattando in maniera più gentile la chioma e soprattutto le lunghezze. Torna (finalmente?) la permanente capelli, riccia o mossa. Negli ultimi anni le passerelle e l’alta moda hanno riportato l’attenzione verso i ricci e soprattutto sulle chiome definite “crespe”. Rispetto ai trend del 2020, che volevano necessariamente un riccio definito, stiamo assistendo invece al tramonto della clean girl e della definizione a favore del crespo e delle chiome vaporose. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il 2026 sarà l’anno della permanente capelli: è di nuovo in trend