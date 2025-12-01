Iidea rinnova i vertici | i colossi del gaming rafforzano la guida dell’industria italiana

Webmagazine24.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – IIDEA, l'organismo di riferimento per l'industria dei videogiochi in Italia, ha ufficializzato un significativo riassetto della propria governance annunciando l'ingresso di nuove figure manageriali ai vertici dell'associazione. L'operazione vede la nomina di due nuovi membri del Consiglio Direttivo e di due nuovi Vicepresidenti, coinvolgendo dirigenti provenienti da alcune delle più importanti realtà multinazionali . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

iidea rinnova vertici colossiIidea rinnova i vertici: i colossi del gaming rafforzano la guida dell'industria italiana - L'associazione di categoria annuncia le nomine di Christian Born e Cédric Mimouni alla vicepresidenza, mentre Andy Tomlinson e Raffaele Zeppieri entrano nel Consiglio Direttivo per supportare la cresc ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Iidea Rinnova Vertici Colossi