Iginio Massari lascia tutti senza parole | quanto costa il suo pandoro di Natale 2025
Personaggi tv. – C’è un momento dell’anno in cui anche i più distratti alzano lo sguardo verso le vetrine illuminate delle pasticcerie: dicembre. Basta un post, un profumo, un dettaglio. e il pensiero corre subito ai dolci delle feste. Tra i nomi che dettano legge, immancabile come l’albero e il vischio, c’è quello di Iginio Massari, ormai diventato un riferimento assoluto per chi vive il Natale come un rito di gusto e perfezione. Senza svelare tutto subito, diciamo solo questo: anche quest’anno il Maestro ha firmato qualcosa che sta già facendo discutere, in senso buono, s’intende. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Argomenti simili trattati di recente
TORTA DI MELE DI IGINIO MASSARI ? Morbida, umida e piena di mele Una torta così buona non l’hai mai mangiata! - facebook.com Vai su Facebook
Quanto è cringe la pubblicità del panettone di Iginio Massari - Il nuovo spot di Iginio Massari dedicato al Natale 2025 è puro sarcasmo sullo storytelling del panettone. Da dissapore.com
Bake Off Italia 2025, 4a puntata/ Diretta: nessun eliminato, Gianluca conquista ancora il grembiule blu - Bake Off Italia 2025, oggi 26 settembre in onda la 4a puntata su Real Time: diretta ed eliminato, torna Iginio Massari con una prova molto difficile La prova tecnica di Iginio Massari ha ... Scrive ilsussidiario.net
Torta Caprese di Iginio Massari: ricetta originale e segreti per farla perfetta - Ricetta Torta Caprese di Iginio Massari: ingredienti precisi, dosi per stampo da 24 o 26 cm, procedura passo passo e consigli per un risultato perfetto ... Segnala ohga.it