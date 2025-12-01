Iapozzuto Noi di Centro | Dati elettorali chiari | si vince nel Sannio e in città solo con Mastella

Il vice segretario vicario di NdC Iapozzuto: “Nelle ultime tre competizioni NdC è in trend constante di crescita”. Benevento – “Il pescatore dissennato per miope egoismo si opponeva alla costruzione del ponte perché geloso della sua barchetta. Auspichiamo che nel campo largo nella provincia e nella città di Benevento, si prenda atto della realtà: la barchetta di un simbolo non serve a niente, per attraversare lo Stretto serve costruire il ponte dell’unità delle forze come con Fico alla Regione. Il campo largo e il centrosinistra senza NdC sono destinati a soccombere e lo certificano i dati che dicono una semplice verità: si vince nel Sannio e in città solo con Mastella e NdC è il baricentro della politica sannita ”, lo spiega in una nota il vicesegretario vicario di Noi di Centro-Benevento Michele Iapozzuto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

