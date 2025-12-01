I vestiti usati gettati nei rifiuti nel Napoletano raccolti e rivenduti sporchi | sequestrato mega-deposito a Ercolano
Trovate 65 tonnellate di vestiti usati che erano stati gettati tra i rifiuti nelle città della Campania. La Finanza ha sequestrato una fabbrica a Ercolano: riciclava rifiuti tessili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Che fine fanno davvero i vestiti che ricicliamo? Una felpa seguita con Gps arriva fino in Africa e svela il lato oscuro del business degli abiti usati - facebook.com Vai su Facebook
