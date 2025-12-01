I trend dell’orologeria nel 2026 | una guida tra sostenibilità etica e funzionalità

Il mercato dei segnatempo è in costante rielaborazione, un ambiente dove il rigore della misurazione del tempo si fonde con le richieste di personalizzazione e consapevolezza ambientale. Per l’anno 2026, l’orientamento generale non è solo estetico, ma si concentra sulla durabilità e sull’etica produttiva. L’orologio si afferma sempre più come espressione di valori ben definiti da parte di chi lo indossa, rendendo imprescindibile la comprensione delle dinamiche che muovono l’industria. Mentre la forma classica rimane un pilastro, l’interesse verso l’estetica non convenzionale è in crescita, in particolare per i modelli che osano con linee decise. 🔗 Leggi su Tpi.it

