I Thunder non si fermano più e pure i Lakers volano Colpo Boston a Cleveland

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oklahoma da record: stende Portland ed è la ventesima vittoria su 21 gare. Doncic-Reaves trascinano Los Angeles contro New Orleans. New York domina Toronto e. Tutte le emozioni della notte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i thunder non si fermano pi249 e pure i lakers volano colpo boston a cleveland

© Gazzetta.it - I Thunder non si fermano più e pure i Lakers volano. Colpo Boston a Cleveland

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Thunder Fermano Pi249 Pure