I Thunder non si fermano più e pure i Lakers volano Colpo Boston a Cleveland
Oklahoma da record: stende Portland ed è la ventesima vittoria su 21 gare. Doncic-Reaves trascinano Los Angeles contro New Orleans. New York domina Toronto e. Tutte le emozioni della notte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
I Detroit Pistons non si fermano più e al momento sono la seconda miglior squadra della Lega dietro solo agli incredibili Oklahoma City Thunder. Detroit centra il 13esimo successo consecutivo sbancando Indianapolis 122 a 117 grazie alla solita performance