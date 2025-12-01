Cesare – Caro Guido grande e meritata vittoria del Napoli all’Olimpico e rimaniamo, con il Milan, in vetta alla classifica. Il Napoli ha fatto una grande partita contro una Roma che però non mi ha impressionato: spuntata e un po’ squilibrata ma pur sempre prima in classifica prima della gara. E invece il Napoli con il 3-4-2-1 ha dimostrato, come nelle due precedenti gare, un grande equilibrio. E per dirla tutta chi di 3-4-2-1 ferisce, come è capitato in passato, di 3-4-2-1 perisce per ricordarlo a Gasperini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I tanto criticati allenamenti duri di Conte adesso stanno dando i loro frutti, il Napoli corre e sta bene