I ragazzi di Rolando travolti dal Cecina

Lanazione.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ Invicta un po’ acciaccata ma irriconoscibile è stata "spazzata via" dal Volley Cecina in una sconfitta pesantissima. Sconfitta nerissima, nel punteggio e nel morale, per la formazione di Fabrizio Rolando nell’ottava giornata di serie B maschile: Cecina infatti ha vinto 3-0 davanti al pubblico amico con punteggi pesantissimi (25-17, 25-22, 25-10). E dire che Volley Cecina era penultima in classifica con una sola vittoria conquistata finora, mentre i grossetani perdono una grande occasione per rimanere in scia al gruppo di testa. Rolando ha recuperato Pellegrino in extremis dopo un problema al ginocchio che lo aveva tenuto fermo tutta la settimana, per poi schierare Cordano, Alessandrini, Rossi, al centro Ielasi e Dematteis, Spignese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

