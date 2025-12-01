I protagonisti di Filling the Gap | le nuove voci della fotografia contemporanea alla fondazione Studio Marangoni
Nuove visioni in mostra: i progetti degli autori di Filling the Gap La mostra raccoglie i lavori di giovani autori che, nel corso dell’anno formativo, hanno indagato linguaggi, metodologie e approcci sperimentali alla fotografia contemporanea, guidati da docenti e professionisti attivi sulla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Distretto Del Commercio StileQualità. . Ogni giorno, noi scegliamo di dare tutta la Qualità e lo Stile che ci contraddistinguono! ?Per i tuoi acquisti scegli anche tu Stile & Qualità, Distretto Noventa Padovana e Stra. I protagonisti: Salus Caffè - Lucaffè Shop V - facebook.com Vai su Facebook