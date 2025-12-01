I pronostici di lunedì 1 dicembre | Serie A Liga e Super Lig

I pronostici di lunedì 1 dicembre, ci sono i posticipi di Serie A, Liga e Super Lig, in campo anche altri campionati minori Diverte, si diverte, e sogna. Il Bologna di Vincenzo Italiano è lì, nelle zone altissime della classifica di Serie A ed è la squadra che fino al momento ha espresso il gioco più bello. E chi gioca bene molto spesso vince. Non è una regola scritta e non è nemmeno una cosa che succede sempre, ma ti dà delle buone possibilità. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Gli emiliani vengono anche dalla bella vittoria in Europa League contro il Salisburgo che ha dato ulteriori certezze ad una squadra che in casa, in questa stagione, non ha mai perso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

