I primi mercatini di Natale in Trentino presi d' assalto
AGI - Primo fine settimana all'insegna del turismo invernale in Trentino Alto Adige. Piste da sci aperte sulle Dolomiti e in alcune località della provincia di Trento già abbastanza frequentate e Mercatini di Natale già presi d'assalto. In queste ore i mercatini più frequentati sono quelli delle due città capoluogo, Bolzano in piazza Walther, e Trento in piazza Fiera. Già prima dell'orario di apertura erano in molti ad attendere l'apertura. I visitatori sono quasi la totalità turisti italiani. In particolare le persone sostano e consumano nei pressi degli stand riservati alla gastronomia, decisamente di meno quelle che osservano e acquistano i prodotti natalizi. 🔗 Leggi su Agi.it
