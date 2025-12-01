Quali sono oggi le principali linee operative su cui Sipro sta concentrando la propria azione? "L’attività di Sipro – risponde Paolo Govoni, dal 30 aprile scorso amministratore unico – si articola su più traiettorie: la partecipazione e gestione di bandi, il supporto tecnico agli enti locali, la promozione dell’imprenditorialità, la valorizzazione delle aree produttive e delle reti territoriali. Sipro è uno strumento operativo al servizio di soci, associazioni di categoria, imprese e mondo della ricerca, capace di connettere competenze, risorse e opportunità per generare ricadute concrete sull’economia locale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I primi cinquant’anni di Sipro: "Competenze e strumenti per lo sviluppo della provincia"