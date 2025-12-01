I padroni sono ricoverati? Cani e gatti possono far loro visita La novità a Ravenna

Arriva un'importante novità in ambito sanitario: dalla fine di novembre, cani e gatti possono far visita ai propri padroni ricoverati in ospedale. Succede all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, e per adesso è ristretto al reparto di Medicina d'Urgenza. Una preziosa introduzione che in futuro potrebbe essere ampliata anche ad altri reparti, e che potrebbe estendersi anche ad altre realtà ospedaliere. Tutto è possibile. Questo importante progetto fa parte di un'iniziativa finalizzata all' umanizzazione delle cure. L'aiuto degli animali in determinate situazioni è ormai riconosciuto, dunque perché non servirsene? I pazienti, laddove non sussistano rischi per la salute, possono trovare solo giovamento dalla presenza dei loro compagni di vita a quattro zampe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I padroni sono ricoverati? Cani e gatti possono far loro visita. La novità a Ravenna

News recenti che potrebbero piacerti

ABBANDONO DI COPPIA! Cerano adozione di coppia I padroni cambiano casa e così decidono di abbandonare i loro cani, che sono stati quindi accolti al rifugio. Pimpy e Paco sono due cagnolini di taglia piccola abituati a vivere insieme. Paco, il più piccino, - facebook.com Vai su Facebook

I padroni sono ricoverati? Cani e gatti possono far loro visita. La novità a Ravenna - All'ospedale Santa Maria delle Croci è arrivata una meravigliosa novità: gli animali domestici potranno fare visita ai loro padroni ricoverati. Come scrive msn.com

Cani e gatti visitano i padroni in Ospedale: il progetto della Medicina d’urgenza - Cani e gatti potranno entrare all’Ospedale di Ravenna per incontrare i loro padroni quando sono ricoverati. Segnala ravennawebtv.it

Ravenna, anche cani e gatti possono fare visita ai padroni ricoverati: «La loro presenza è terapeutica» - Per gli amici degli animali a quattro zampe, la Medicina d'Urgenza dell'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna, ha aperto alla possibilità di fare visita ai ... Scrive leggo.it