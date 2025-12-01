I NOCRAC pubblicano in vinile il loro esordio SEXY DROGA | un concept sulle dipendenze tra mal d’amore ironia e retromania

Dal 5 dicembre 2025 sarà disponibile in vinile 4 lati (A, B, C e D) “ SEXY DROGA ” (Overdub Recordings), disco d’esordio dei NOCRAC, già uscito in digitale e pronto ora a diventare oggetto fisico, rituale d’ascolto, esperienza tattile oltre che sonora. “SEXY DROGA” è un album che scava nelle ossessioni contemporanee, nelle dipendenze emotive e esistenziali, nello smarrimento di chi si sente fuori tempo e fuori posto, camminando costantemente sul filo tra inadeguatezza e fallimento. Non cerca assoluzioni né risposte facili: è un disco pensato per chi cerca comprensione, non redenzione, e per chi conosce la solitudine come esperienza condivisa, quasi generazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

