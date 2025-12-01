I messaggi WhatsApp possono rivelare la posizione anche senza condivisione

Secondo una recente scoperta i messaggi inviati tramite WhatsApp potrebbero contenere dati di geolocalizzazione nascosti L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - I messaggi WhatsApp possono rivelare la posizione anche senza condivisione

Approfondisci con queste news

Antennatre. . TREVISO | MESSAGGI DA UN FINTO CUP, TANTISSIME SEGNALAZIONI – Messaggi whatsapp da un finto cup. E’ la truffa di queste ore che sta raggiungendo molti trevigiani. Una 71enne ci racconta: «Mi hanno portato via i soldi» - Clicca qui vid - facebook.com Vai su Facebook

WhatsApp torna alle origini con la funzione 'informazioni'. Brevi messaggi di testo nelle chat individuali e di gruppo #ANSA Vai su X

WhatsApp, analisi forense choc rivela cosa contengono i metadati dei messaggi - Ma non preoccupatevi: ci si può accedere solo a determinate condizioni ... msn.com scrive

Whatsapp dice addio ai messaggi truffa: più sicurezza per gli utenti - WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea di Meta, si dota di nuovi strumenti per rafforzare la sicurezza degli utenti. Da gamesevolution.it

WhatsApp, in arrivo misura anti-spam per limitare il numero di messaggi - L'app di messaggistica sta testando una nuova funzione per limitare il numero di messaggi che utenti privati e aziende possono inviare a persone sconosciute, senza ricevere risposta. Da tg24.sky.it

Come funzionano i messaggi effimeri di WhatsApp: guida veloce e pratica - Infatti, mediante l’invio degli stessi si possono fornire delle informazioni importanti che, poi, scompaiono di base ... Da repubblica.it

WhatsApp ripropone le “informazioni”: tornano i messaggi brevi visibili nel profilo - WhatsApp ha deciso di recuperare una delle sue funzioni più vecchie, chiamata “informazioni”. Secondo tecnoandroid.it

Meta AI sempre più integrato in WhatsApp: ora si possono inoltrare messaggi e immagini al chatbot - 8 è emersa una nuova funzione per inoltrare messaggi e media direttamente a Meta AI. Da multiplayer.it