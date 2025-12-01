I Grandi Eventi Giubilari sul podio internazionale | premiati ai Best Event Awards 2025

I Grandi Eventi Giubilari conquistano la scena internazionale e portano la Capitale sul podio dell'eccellenza organizzativa mondiale. Tra i protagonisti dell'edizione 2025 dei Best Event Awards, gli "Oscar" del settore degli eventi, spicca il Giubileo dei Giovani, svoltosi lo scorso agosto a Tor Vergata, riconosciuto come uno degli appuntamenti più iconici e complessi mai realizzati. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma presso l' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alla presenza dei principali protagonisti del mondo della comunicazione, dell'organizzazione eventi e delle istituzioni.

