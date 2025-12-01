I Giochi? Faranno venire a tutti voglia di fare sport
Lara Magoni, europarlamentare (FdI), ex assessore allo Sport di Regione Lombardia, ex dirigente sportivo e delegata Coni, campionessa olimpionica di sci, vede la preparazione dei Giochi 2026 da una prospettiva particolare. A che punto siamo? «Da quando sono in Europa vedo la preparazione per le Olimpiadi in modo diverso: per quanto riguarda le infrastrutture siamo a buon punto, gli impianti sono straordinari. Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, sappiamo molto bene che con gli appalti ogni operaizone e ogni opera diventa piuttosto complessa, però in linea di massima sarà una bella Olimpiade». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Arriva l'evento più atteso dagli studenti Turritani! . . UNIVERSITARI IN PIAZZA XIV sta arrivando Protagoniste dell'evento, le associazioni studentesche, vi accoglieranno nei propri stand con simpatici giochi e vi faranno divertire come solo gli universitari - facebook.com Vai su Facebook
Domani 27/11 alcuni studenti faranno i Giochi di Archimede. Prova 8:00–10:00, test cartaceo di logica, geometria e algebra. Buona fortuna a tutti! #scuolafreud #olimpiadi #matematica Vai su X
