Lara Magoni, europarlamentare (FdI), ex assessore allo Sport di Regione Lombardia, ex dirigente sportivo e delegata Coni, campionessa olimpionica di sci, vede la preparazione dei Giochi 2026 da una prospettiva particolare. A che punto siamo? «Da quando sono in Europa vedo la preparazione per le Olimpiadi in modo diverso: per quanto riguarda le infrastrutture siamo a buon punto, gli impianti sono straordinari. Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, sappiamo molto bene che con gli appalti ogni operaizone e ogni opera diventa piuttosto complessa, però in linea di massima sarà una bella Olimpiade».

© Ilgiornale.it - "I Giochi? Faranno venire a tutti voglia di fare sport"