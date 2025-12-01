I fantasmi di Stella | errore di strategia McLaren come ad Abu Dhabi 2010

Il team principal della casa inglese, in Ferrari quando Alonso perse il Mondiale, sbaglia al muretto. Verstappen pronto al colpaccio su Norris e Piastri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I fantasmi di Stella: errore di strategia McLaren come ad Abu Dhabi 2010

Approfondisci con queste news

La Vera Storia dei Fantasmi: Quando il Mito Nasce dal Reale e Diventa Cultura Pop. A Matteo Caccia racconta, esploriamo come nascono e si diffondono le leggende, da quelle private e intime a quelle globali che plasmano l'immaginario collettivo. Il Portaf - facebook.com Vai su Facebook

Stella si prende la responsabilità dell’errore tattico: “Ma non cambiamo approccio per Abu Dhabi” - Il team principal McLaren, Andrea Stella, si assume la responsabilità per la strategia che ha condannato Piastri e Norris. Come scrive formulapassion.it

F1. McLaren sbaglia ancora in Qatar, Stella: "Errore di valutazione. Piastri e Norris lotteranno liberamente per il titolo, l'importante è battere Verstappen" - Andrea Stella ammette la scelta sbagliata: “Oscar meritava di vincere, Lando e Piastri continueranno a lott ... Scrive msn.com

Stella dopo il GP Giappone: "Tattica McLaren, difficile superare con strategia uguale" - Andrea Stella spiega la strategia McLaren a Suzuka, dove non è arrivato l'ordine di scuderia a Norris di lasciare strada a un Piastri che sembrava poter attaccare Verstappen: "Restare fuori non ci ... Lo riporta sport.sky.it