I fantasmi di Stella | errore di strategia McLaren come ad Abu Dhabi 2010

Il team principal della casa inglese, in Ferrari quando Alonso perse il Mondiale, sbaglia al muretto. Verstappen pronto al colpaccio su Norris e Piastri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

