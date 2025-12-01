I curdi al confine iraniano Sogniamo l' indipendenza e il crollo degli ayatollah

Suleymania Le brulle montagne del confine con la Repubblica islamica dell'Iran ricordano il deserto dei Tartari. Torrette di cemento da tenente Drogo spiccano sui punti più alti collegate da lunghe reti metalliche, ma è impossibile sigillare la frontiera con il Kurdistan iracheno. A pochi chilometri da Suleymania, inoltrandosi nella foresta attorno al borgo turistico di Byara, incrociamo un rigagnolo d'acqua con gli aspiranti reporter e lettori avventurosi della "Frontline Academy" del Giornale. Basta oltrepassarlo facendo un passo più in là e sei in Iran, senza nessun controllo. La sicurezza, però, ci consiglia di non andare oltre per evitare di incappare nei pattugliamenti a singhiozzo dei Pasdaran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

