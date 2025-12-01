I controlli dei carabinieri nel week end | quattro denunce nel Vco

Quattro persone denunciate e sei segnalate alla Prefettura, oltre a una patente ritirata.É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nell'ultimo fine settimana di novembre lungo le strade del Vco.In particolare, a Domodossola una donna di 62 anni residente in Ossola è stata fermata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

