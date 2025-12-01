I consiglieri PD replicano a Mastella | Alternativi a questa maggioranza nessuno può dettare regole a casa d’altri

Tempo di lettura: 3 minuti “A qualcuno a Palazzo Mosti sfugge un principio politico base: nessuno ha il diritto di dettare regole a casa d’altri”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione del Partito Democratico di Benevento Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Maria Letizia Varricchio, Giovanni De Lorenzo e Francesco Farese in risposta agli interventi degli esponenti di Noi di Centro. “La linea politica del Pd – proseguno – la scelgono i suoi iscritti, militanti, dirigenti e gli organi preposti. Ci sarà un congresso, come avviene nei partiti veri a differenza dei movimenti a trazione familiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - I consiglieri PD replicano a Mastella: “Alternativi a questa maggioranza, nessuno può dettare regole a casa d’altri”

