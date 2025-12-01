I cento passi ovvero il film di impegno civile italiano più importante degli anni Duemila
25 anni dopo, la pellicola di Marco Tullio Giordana è ancora un titolo in grado di scuotere le coscienze e coinvolgerci direttamente, anche grazie alla creazione di un personaggio divenuto un simbolo generazionale. In sala restaurato in 4K con FilmClub Distribuzione. Il cosiddetto cinema di impegno civile è stato un sottogenere importante nella Storia del nostro Paese dal Secondo Dopoguerra fino, più o meno, alla fine del secolo scorso, salvo poi ridimensionarsi a poco a poco. Probabilmente con la sola eccezione del fenomeno C'è ancora domani, ad esso ascrivibile in una certa misura. È stato importante perché in passato si avvertiva una certa urgenza nel riabilitare il linguaggio cinematografico come espressione di libertà, usandolo per occuparsi di aspetti scomodi che ci riguardavano da vicino e anche perché è stato sostenuto da una folta schiera di autori specializzati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
