I Cento Passi | la tragedia di Peppino Impastato al Cinema La Compagnia

Firenze, 1 dicembre 2025 - Prima di non accorgerci più di niente. Siamo in Sicilia, tra Cinisi e Palermo, dove negli anni Settanta Cosa Nostra governa il territorio attraverso il pizzo, il traffico di droga e gli interessi negli appalti per l'aeroporto di Punta Raisi: il giovane Peppino Impastato è figlio della casalinga Felicia Bartolotta e del padre Luigi, cognato di don Cesare Manzella, capomafia locale ucciso nel 1963 da una Alfa Romeo Giulietta riempita di tritolo. L'incontro con il pittore comunista Stefano Venuti lo spinge ad allontanarsi dalla casa di famiglia per fondare nel 1977 Radio Aut, la radio libera autofinanziata in cui denunciava crimini e affari della malavita: il programma più seguito era "Onda Pazza", trasmissione satirica in cui irrideva politici collusi e mafiosi conclamati come il boss Tano Badalamenti, successore di suo zio alla guida delle cosche.

