I Carabinieri sequestrano 348 chilogrammi di hashish

I militari del Comando di Milano hanno seguito fino in provincia di Bergamo un Tir sospetto con targa spagnola. Arrestati tre italiani e un cittadino spagnolo. Sequestrate anche armi da fuoco.

Carabinieri: sequestro di 348 kg di hashish e quattro arresti, il video dell’operazione - Il sospetto è partito da un tir con targa spagnola, monitorato dai carabinieri di Milano Duomo fino alla provincia di Bergamo. Come scrive ilcittadinomb.it

Maxi blitz antidroga tra Milano e Bergamo: 4 arresti, droga nascosta in un camion con il doppio fondo - Quattro persone arrestate e 348 kg di hashish sequestrati dai Carabinieri tra Milano e Bergamo. Secondo virgilio.it

